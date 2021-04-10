Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Kırşehir-Kayseri kara yolu Kurugöl mevkisinde İbrahim K. idaresindeki yolcu otobüsü devrildi.
Kazada yaralanan 13 yolcu, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Diğer yolcular, tahsis edilen başka bir araçla yola devam etti.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın da kaza yerine gelerek bilgi aldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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