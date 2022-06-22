Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de kadınların yaptığı ürünler sergilendi
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadınların yaptığı ürünler sergilendi.
Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Yalım ve İstasyon Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadınların yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi Mardin Müzesi bahçesinde açıldı.
Kilim, iğne oyası, tablo, çini, takı ve tasarımlardan oluşan ürünlerin yer aldığı sergiye, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, kurum müdürleri, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.
Sergide, çocuklar halk oyunu gösterisi sundu.
Etiketler: Mardin
Son Haberler
- 18:13
- 18:03
- 18:04
- 18:02
- 18:16
Sıradaki Haber
Mersin'de çukura düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz