Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de Kadınlar Günü'ne özel kısa film: Şehit aileleri oynadı
Mardin’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çekilen kısa filmde şehit anneleri ve eşleri rol aldı.
Derik Belediyesi tarafından çekilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel filminde, şehit anneleri, engelli kadınlar, yaşlı kadınlar, öğretmenler ve ev hanımları rol aldı.
Filmin konusu ise hayatı renklendiren kadınlar. Filmde Derik'in tarihi sokakları, tarihi yapıları, zeytin bahçeleri ve parklar yer aldı.
Etiketler: Kadınlar Günü
Sıradaki Haber
'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz