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Güncel
AA 22.03.2024 16:26

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
[Fotograf: AA]

Merkez Artuklu ilçesinde Mardin Sivil Toplum Kuruluşu Platformu öncülüğünde Ekrem Oy Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail karşıtı slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi.

Mardin İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve Platform Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, İsrail'in hiçbir hukuk, uluslararası anlaşma ve sözleşme tanımayarak, kadın, çocuk ve yaşlı demeden bütün Filistin halkına katliam uyguladığını söyledi.

Başboğa, Gazze'deki zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

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