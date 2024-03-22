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Güncel
AA 22.03.2024 16:20

Kocaeli'de eski kız arkadaşını öldüren zanlı yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski kız arkadaşını evinin önünde öldüren şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Kocaeli'de eski kız arkadaşını öldüren zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart'ta Osman Gazi Mahallesi Halısaha Sokak'ta Gülhan E'nin araçtan silahla açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin çalışma yürüttü.

Yaklaşık 1000 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, zanlının kimliğini ve yerini tespit etti.

Ekipler, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonla zanlı M.T'yi yakaladı. Olayda kullanılan araç da ilçede bulundu.

Eski kız arkadaşıymış

Öte yandan olayda 4 el ateş edildiği, Gülhan E'nin M.T'nin eski kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

Osman Gazi Mahallesi Halısaha Sokak'ta 16 Mart'ta işe gitmek için evinden çıkan Gülhan E. , bir araçtan silahla ateş açılması sonucu ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Genç kadının 7 ay önce evlendiği ve 3 ay önce bir lojistik firmasında işe başladığı öğrenilmişti.

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