Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin’de halk otobüsü yandı
[Fotoğraf: İHA]
Mardin’in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü alev alarak yandı. Yolcular, şoför tarafından tahliye edilirken araç kullanılamaz hale geldi.
Mardin'in İstasyon Mahallesi’nde seyir halinde olan halk otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü sağa çekerek 25 yolcusunu tahliye etti.
Yolcuların inmesinin ardından alevler otobüsün arka bölümüne yayıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yolcular herhangi bir zarar görmezken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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