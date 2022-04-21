Mardin'in İstasyon Mahallesi’nde seyir halinde olan halk otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü sağa çekerek 25 yolcusunu tahliye etti.

Yolcuların inmesinin ardından alevler otobüsün arka bölümüne yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcular herhangi bir zarar görmezken, otobüs kullanılamaz hale geldi.