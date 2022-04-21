Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonet ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Balcı yönetimindeki saman yüklü kamyonet, Ballıbağ köyü girişinde Hasan Koca'nın kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.
Kazada tarım aracında bulunan Güler Duman, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Hasan Koca ile eşi Zekiye Koca, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat
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