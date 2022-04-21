Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada, 164 Tunus, Libya, Sudan, Cezayir, Filistin, Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.