Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde 164 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 164 düzensiz göçmen yakalandı.
Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada, 164 Tunus, Libya, Sudan, Cezayir, Filistin, Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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