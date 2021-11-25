Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Ömerli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu şoför yaralandı.
Mardin'de alınan bilgiye göre, Tokdere Mahallesinde Mehmet Kanat idaresindeki 06 DT 1692 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilen araç inşaat halindeki binaya çarparak durabildi.
Kazada hafif yaralanan Kanat'a 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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