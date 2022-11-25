Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de 9 yıldır aranan 2 şüpheli yakalandı
Mardin'de 9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında ekiplerce, 2013 yılında "tasarlayarak öldürme" suçundan arama kaydı olan firari M.B. ve H.B. yakalandı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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