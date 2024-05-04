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Güncel
AA 04.05.2024 15:55

Mardin'de 78 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Mardin'de 78 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ilçesinde Tanrıyolu Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda, öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve bu suçlardan 4 yıldır aranan V.Ö. yakalandı.

Hükümlünün yakalanmasına yönelik 4 ayrı adreste yapılan aramada, 3 av tüfeği, 3 tabanca, 4 şarjör ve 63 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

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