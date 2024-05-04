Mardin'de 78 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ilçesinde Tanrıyolu Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda, öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve bu suçlardan 4 yıldır aranan V.Ö. yakalandı.

Hükümlünün yakalanmasına yönelik 4 ayrı adreste yapılan aramada, 3 av tüfeği, 3 tabanca, 4 şarjör ve 63 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.