Mardin alınan bilgiye göre, Derik'te 2015 yılında meydana gelen ve 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliden C.E, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yakalandı.

C.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 4 şüphelinin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.