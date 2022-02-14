Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de 7 yıl önce 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Derik ilçesinde 7 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili aranan 5 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.
Mardin alınan bilgiye göre, Derik'te 2015 yılında meydana gelen ve 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliden C.E, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yakalandı.
C.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 4 şüphelinin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Mardin
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