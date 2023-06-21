Mardin'de 36 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı tazeliğini koruyor

Bölücü terör örgütü PKK, 20 Haziran 1987'de Pınarcık Mahallesi'nde 16'sı çocuk, 30 kişiyi katletti.



Şehitler, Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törenle anıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim ve dua okunduktan sonra konuşma yapan Kaymakam Muhammed Kaya, terör örgütü PKK'nın bölgedeki katliamlarından birini de Pınarcık Mahallesi'nde gerçekleştirdiğini ifade ederek, şehitleri rahmetle andıklarını söyledi. Terörün çirkin ve karanlık yüzünün hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Kaya, "Burada 30 vatandaşımız hunharca katledilerek şehit edilmiştir. Bu büyük bir vicdansızlık. Bugün onları rahmetle yad ettik. Devlet olarak ailelerinin yanlarındayız, onları asla yalnız bırakmıyoruz" dedi.



Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Kaya, gelecek nesillere huzurlu ve güvenli bir coğrafya bırakmak istediklerini, bu tür acıların bir daha yaşanmaması için de ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerini kaydetti. Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da Pınarcık'ta yaşanan katliamın tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu dile getirdi.



"Rabbim böyle acıları bir daha milletimize, devletimize yaşatmasın"



"Sözün bittiği bir noktadayız. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize, devletimize yaşatmasın" diyen Altındağ, hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ifade etti.



Terör saldırısında akrabalarından 16 kişinin şehit olduğunu söyleyen güvenlik korucusu Sultan Yavuz, teröristlerin o akşam üç koldan köye saldırdığını anlatarak, "Çoluk çocuk demeden katlettiler. 1987'de PKK terör örgütü köyümüze kalleşçe saldırıp çoluk çocuk demeden her şeyi yakıp yıktılar. Masum insanları katlettiler. Terör örgütünü lanetliyoruz. Bu acı basit bir şey değil, 16 yakınımı şehit ettiler. İki amcam ve çocukları şehit edildi. Olayın en küçük kurbanı ağabeyimdi, henüz iki yaşındaydı ve ona bile kıydılar. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Böyle bir acı bir daha hiçbir yerde yaşansın istemiyoruz" diye konuştu.



Törene katılanlar, daha sonra şehitlerin mezarına gül bıraktı. Törene; Ömerli Kaymakamlığına vekalet eden Savur Kaymakamı Muhammed Kaya, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Çevik, İlçe Emniyet Amiri Çağdaş Tosun, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.