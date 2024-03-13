Mardin Valisi Akkoyun sınırda görevli askerlerle iftar yaptı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Suriye sınırındaki Kızıltepe ilçesinin Akdoğan Mahallesi'nde bulunan 12'nci Piyade Hudut Bölük Komutanlığı’nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi.

Vali Akkoyun’a 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da eşlik etti.

Askerlerle yakından ilgilenen Vali Akkoyun, "Çok önemli, değerli ve kutsal bir görev ifa ediyorsunuz. Ülkemizin sınırlarını koruyorsunuz. Bu önemli görevde bulunan tüm Mehmetçiklerimize kazasız, belasız vazifeler diliyorum. Milletimizin duası ve devletimizin gücü her daim yanınızdadır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.