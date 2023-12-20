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Güncel
AA 20.12.2023 13:44

Mardin Valiliği'nde seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

Mardin Valiliği'nde seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
[Fotograf: AA]

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Valilik toplantı odasında düzenlenen toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde alınacak tedbirler gözden geçirildi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından seçim güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıya, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Enes Kürkçü, İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Vali Yardımcıları Abdullah Demirdağ, Hasan Kurt, Osman Çelikkol, Muhammed Taha Canpolat ve Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, video konferans yoluyla da ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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