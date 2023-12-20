Duman 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.12.2023 13:42

Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Hakkari Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, il merkezine bağlı Geçitli ve Taşbaşı köylerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Fakirullahoğlu, ziyaretlerde bir araya geldiği vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köy sakinleri, Fakirullahoğlu ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

Fakirullahoğlu, ziyarette din hizmetinin caminin dört duvarı arasına sıkıştırılamayacak kadar geniş ve kapsamlı olduğu açıklandı.

Periyodik aralıklarla merkez ve köylerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşların sevinç ve üzüntülerini paylaşmak, mevlit, taziye ve düğün gibi merasimlerinde bulunmak, hastaları ziyaret etmek, yetim ve öksüzleri koruyup kollamak önem arz etmektedir. Bilindiği üzere camiye gelen vatandaşlarımız olduğu gibi camiye gelmeyenler de vardır. Eğer din hizmetini cami ile sınırlı tutarsak camiye gelmeyenleri ihmal etmiş olacağız. Özellikle çocuk ve gençlerin kalplerini camiye ısındırmak, cami dışında yapacağımız etkili ve verimli etkinliklerle mümkün olabilecektir. Onun için cami dışı din hizmetini önemsiyoruz. İmkanlar ölçüsünde açık havada, evlerde ve diğer uygun mekanlarda vatandaşlarımızla içi içe olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda ulaşmadığımız bir mezra ve dokunmadığımız bir vatandaşımız kalsın istemiyoruz."

ETİKETLER
Hakkari
Sıradaki Haber
Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Uydu sektörü üretim altyapısının "çeşitlendirilmesini" istiyor
14:14
Meteoroloji'den Antalya için sağanak uyarısı
14:12
İsrail'e silah satan İngiltere, "savaş suçlarına ortak olmak"la eleştiriliyor
14:22
Teröre karşı Irak'la iş birliği
14:14
Irak'ta 10 yıl sonra düzenlenen yerel seçimlerde Şii partiler ilk sıralarda yer aldı
14:04
Seçmen listelerinin askıya çıkma tarihi belli oldu
Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı
Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı
FOTO FOKUS
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ