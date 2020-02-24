Kahramanmaraşlı 61 yaşındaki meddah Hüseyin Yozgatlı, kentin kurtuluş mücadelesini yeni kuşaklara destansı bir dille anlatıyor.

Küçük yaşlarda Hacivat-Karagöz oyunlarına merak saran ve 1987 yılında tiyatroculuk hayaliyle gittiği İstanbul'da Zeki Alasya ile tanışan, "İbiş" tiyatrolarında bulunan Yozgatlı, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü heyecanının yaşandığı dönemde geçmişle gelecek arasında köprü görevi üstleniyor.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında çocuklara kahramanları ve destansı kurtuluş mücadelesini anlatan Yozgatlı, aynı zamanda okullarda Hacivat-Karagöz oyunuyla öğrencilere tarih bilinci aşılamaya çalışıyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Yozgatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayali olan tiyatroculuğu şimdilerde Kahramanmaraş'ın kurtuluş destanını anlatarak sürdürdüğünü söyledi.

"İyi oynamak için çok okumak gerekiyor"

Kendi oyunlarını yazıp oynadığını, çocukların yaş durumuna göre doğaçlama yaptığını belirten Yozgatlı, "Oyunlarımla çocuklara eğitim vermeyi amaçlıyorum. Bir oyunu iyi oynamak için çok okumak gerekiyor." dedi.

Yozgatlı, kentte Hacivat-Karagöz oyunlarını organize ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Okullarda Hacivat-Karagöz oynuyorum. Çağıran okullar olursa gösteri yapıyorum. Oyunlarım ücretsiz. Parası olmayan insanlar olabilir diye onlara kolaylık sağlamaya çalışıyorum. Meddah hikayeleri anlatıyorum. Kahramanmaraş'ın kurtuluş destanını doğaçlama olarak çocuklara aktarıyorum. Kurtuluş kahramanlarını okuyup hikayeler hazırlıyorum. Onları da çocuklara aktarıyorum."

"Okullara gidip tiyatro yapıyorum"

Yazları macun, kışları da sırtında salep satarak geçimini sağladığını anlatan Yozgatlı, "Yaptığım işlerden zevk alıyorum. Kazanıyorum da... Allah bereket versin. Diğer zamanlarda davet edildiğim okullara gidip tiyatro yapıyorum. Çocukluk hayalimi çocuklara, Hacivat-Karagöz oynayarak gerçekleştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Yozgatlı, çocuklara tarih bilinci aşılamaya çalıştığına işaret ederek, "61 yaşındayım ve hala çalışmaya devam ediyorum. Çünkü hayat ölünceye kadar devam eden bir süreçtir. Hayatı dolu dolu yaşamanın tek gayesi insanlara hizmet etmektir. Allah'ın emri de öyledir. Boş yaşamayı hiç sevmem. Hayallerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.