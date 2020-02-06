Manisa'nın Demirci ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
[Fotoğraf: AA]
İlçede gece geç saatlerde etkili olan şiddetli sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Belediye Fen İşleri ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Demirci-Simav karayolundaki 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde geceden bu yana karla mücadeleye devam ediyor.
Etiketler: Manisa demirci ilçesiSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 10:38
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