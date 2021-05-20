Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram esrar ile 45 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçede uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatan Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen 2 kişinin İstasyon ve Yenice mahallelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli gramajlarda hazırlanmış 10 poşette 3 kilo 200 gram esrar ile 45 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler A.K. (41) ve H.H. (33) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Alime K. tutuklandı, Hasan H. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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