İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bir işyerinin deposuna operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap, 9 bin 700 makaron sigara, 60 litre etil alkol, 56 sahte alkol kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A ve M.B’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.