Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
[arşiv haber , AA]
Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bir işyerinin deposuna operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap, 9 bin 700 makaron sigara, 60 litre etil alkol, 56 sahte alkol kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A ve M.B’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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