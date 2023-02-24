Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Trabzon'da bazı evlerin yanı sıra otel ve apartlar de bölgeden tahliye edilen afetzedelere yuva oluyor.

Valilik koordinasyonuyla deprem bölgesinden gelen 12 bin 500 afetzedeye, çeşitli yerlerde konaklama imkanı sağlanan kentte doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezi, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de bulunan oteller de kapılarını açıyor.

Kıyafetten gıdaya kadar ihtiyaçlarına destek olunan ve yakından ilgilenilen 71 ailenin ağırlandığı Uzungöl'de 80 çocuk da nakledildikleri okulda eğitime devam ediyor.

Daha önce gezi amaçlı gelmeyi hayal ettikleri bölgeye deprem nedeniyle gelmenin burukluğunu yaşayan aileler, korkulu günleri hafızlarından silmeye çalışıyor.