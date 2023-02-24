Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği planlı operasyonda 77 plakalı şüpheli otomobili durdurdu.



Polis araç içinde bulunan A.A.M. ile S.P.M.'yi gözaltına alındı. Şahıslarda, araç ve ikametlerinde yapılan aramada 92 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri Yalova Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, başka bir operasyonda ise uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen S.Y. ve B.Ç., 16.54 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi.