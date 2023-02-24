Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında 7 Şubat tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesine giden Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kaman BIST fen lisesi ekipleri deprem bölgesinde gönüllü çalışma yürütüyor.



Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmaları ise Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordine ediyor.