Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 00:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Çorlu - İstanbul yolu galeriler mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Belarus uyruklu olduğu belirlenen yaya Aliaksei Padliapionkin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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