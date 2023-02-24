Çorlu - İstanbul yolu galeriler mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Belarus uyruklu olduğu belirlenen yaya Aliaksei Padliapionkin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.