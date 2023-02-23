Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te tedavisi tamamlanan şahin doğaya bırakıldı
Karabük'ün Yenice ilçesinde polis ekiplerince yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yürütülen yaya kolluk devriyesi sırasında Bülent Ecevit Caddesi'nde uçamayan şahini fark etti.
Buradan alınarak veteriner kliniğine getirilen yaralı kuş, ilk müdahalesinin ardından Karabük Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Tedavisi tamamlanan şahin doğal ortamına bırakıldı.
Etiketler: Karabük
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