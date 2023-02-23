Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Burdur'un Ağlasun ilçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
H. T. (67), idaresindeki tır, Isparta-Antalya karayolu Dereboğazı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücü, Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen H. T., yolda hayatını kaybetti.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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