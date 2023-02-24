Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 09:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ Çorlu’da okul çıkışı yoldan geçen öğrenciye otomobil çarptı. Yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.
Havuzlar istikametinden Ali Kayan ışıklı kavşak istikametine seyreden F.K. idaresindeki otomobil, okuldan çıkan lise 10. sınıf öğrencisi yaya halindeki C.I.'ya çarptı.
Kaza sonrası yaralanan C.I., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
C.I.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tekirdağ
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