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Güncel
AA 26.05.2023 12:29

Manisa'da Zafer Partisi Alaşehir İlçe Teşkilatı istifa etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Zafer Partisi İlçe Başkanı Süleyman Şah ve teşkilatı, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirerek partilerinden istifa etti.

Manisa'da Zafer Partisi Alaşehir İlçe Teşkilatı istifa etti

Şah, yaptığı açıklamada, parti yetkililerinin CHP'ye destek açıklamasının kendilerinin milliyetçilik anlayışına ters düştüğünü belirtti.

"Millet İttifakı tarafında olmayıp yönetim olarak istifamızı sunar, seçimlerimizin demokratik ve güvenli bir ortamda yapılmasını temenni ederiz"

Bu anlamda ikinci turda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını aktaran Süleyman Şah, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız sayın Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı, Zafer Partisi ise Millet İttifakı'nı destekleme kararı almıştır. Kuruluşumuzdan başlayıp imza sürecimiz ve seçim süreci boyunca çok emekler verilip sıkıntılar çekilerek, tamamen kendi imkanlarımızla çalışmalar yapıp ilçemizde ses getirmeye çalıştık. Şu ana kadar bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Yaptığımız istişareler sonucunda aldığımız karar şudur ki, PKK'nın ülkemizde bir iç savaş zemini hazırladığı, terör savunucularının da destekleyerek planlar yapıldığı düşüncemizi ön görerek, Alaşehir'deki Atatürk çizgisindeki milliyetçiler olarak her türlü terör destekli bir ittifak içerisinde olmaktansa Cumhurbaşkanı adayımız olan Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız. Millet İttifakı tarafında olmayıp yönetim olarak istifamızı sunar, seçimlerimizin demokratik ve güvenli bir ortamda yapılmasını temenni ederiz"

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