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Güncel
DHA 26.05.2023 12:23

3500 kişilik sahlep bir saatte tükendi

Burdur'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın son gününde 3500 kişilik Bucak salebi 1 saatte tükendi.

3500 kişilik sahlep bir saatte tükendi

Türk Mutfağı Haftası etkinliğin son gününde Cumhuriyet Meydanı'nda Bucak Belediyesi tarafından vatandaşlara Bucak tarhana çorbası ve Bucak salebi ikram edildi. Vatandaşlar Bucak salebi içebilmek için uzun süre sıra bekledi.

Yaklaşık 3500 kişilik salep bir saatte tükendi. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "Bucak Belediyesi olarak bugün hem Bucak tarhanasını hem de Bucak salebini tanıtıyoruz hemşehrilerimize. Bucak salebinin yapılışı ile ilgili broşürlerimizi veriyoruz. Bucak salebi son yıllarda Cumhurbaşkanımız tarafından meşhurlaştırıldı. Türkiye'deki salep üretimin yaklaşık yüzde 65- 70'i Bucak'ta, Bucaklı tüccarlar tarafından yapılıyor. Kahramanmaraş'tan sonra en meşhur salep Bucak'ta üretiliyor. Toros Dağları'nda toplanan 'orkide' adını verdiğimiz bitkinin kurutulup öğütülmesi ile elde edilen, yazın dondurmada kullanılan, kışın da sıcak içecek olarak insanlarımız tarafından tüketilen bir içeceğimiz" dedi.

Salebin solunum yolları hastalıkları, üst solunum yolları enfeksiyonlarında hem boğaz yumuşatıcı hem akciğer yumuşatıcı olarak kullanıldığını kaydeden Başkan Ünal, Türk Patent Enstitüsü'nden Bucak salebinin coğrafi işareti aldığını da söyledi. 

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