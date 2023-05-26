"Kadın Dinlenme Evi"nin açılışı gerçekleştirildi

İl merkezinde kadınlar ve çocuklu annelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için tasarlanan binada, kadınların çocuklarını uyutabilecekleri, emzirebilecekleri ve dinlenebilecekleri bölümler yer alıyor.

Dinlenme evinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kadın Dinleme Evi'nin kadınlara yönelik büyük bir ihtiyacı gidereceğini söyledi:

"Kent merkezimizde kadınlarımızın oturabileceği ve sohbet edebileceği bir yer olmadığı için belediye olarak bu güzel dinlenme evini kadınlarımızın hizmetine sunduk. İnsana hizmet eden, insanı odak noktasına koyan bir yerel yönetim anlayışından geliyoruz. Bu anlamda hizmetimizi önce insanlarımızın rahat edebilecekleri ve yaşam kalitelerini biraz daha yukarı çıkartabileceğimiz projelerden başladık."