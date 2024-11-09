Manisa'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çavuşlar Mahallesinde mahalle halkı imece usulü yemek hazırlayıp cuma namazının ardından Kabaklı Dede Mevkiinde topluca yağmur duası yaptı.



Aylardır kurak geçen ve yağmura hasret kalan mahalle sakinleri ekim ayının da kurak geçmesi üzerine imece usulü 3 kuzu keserek yağmur duası yaptı. Cuma namazının ardından Kabaklı Dede Mevkiinde yapılan yağmur duasının ardından katılımcılar pişirilen yemeklerden yedi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı yağmur duasını Çavuşlar Camisi İmam Hatibi Hasan Canavar yaptırdı.