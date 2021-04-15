Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Sarısu Mahallesi'nde ihbar üzerine bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda 416 gram metamfetamin, 40 gram esrar, yaklaşık 1 gram bonzai, 1 av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden S.S. yakalandı, M.E. ise olay yerinden kaçtı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.S. tutuklandı. M.E'nin ise arama çalışmaları sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Yenice Mahallesi'nde S.Y'nin iş yerine operasyon düzenleyen ekipler 19 gram metamfetamin, 2 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaç 0,53 gram bonzai ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İşyeri sahibi S.Y. ve işyerinde çalışan İ.G. gözaltına alındı.

S.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.