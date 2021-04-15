Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi.

M.G. idaresindeki otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.