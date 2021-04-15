Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 23:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 2 ağır yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da otomobil ve cipin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi.
M.G. idaresindeki otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: AFAD Trafik Kazası
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