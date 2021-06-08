Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili uygulama noktasında durdurdu.
Araçtaki aramada 30 gram metamfetamin ele geçirildi.
"Mermi bulundurma ve taşıma" suçundan da arandığı belirlenen K.Ü, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Manisa Narkotik Uyuşturucu
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