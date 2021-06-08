Küçükberk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada B.S. evden getirdiği tüfekle E.B. ile E.B'yi yaraladı. E.B. kavgada ayrıca bıçak darbelerine maruz kaldı, M.A. da darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek iki grubu ayırdı. Yaralananlar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgada tüfekle ateş açan B.S. gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.