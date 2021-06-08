Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tır alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde çıkan yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Otoyolun Akyazı mevkisinde Serkan Y. yönetimindeki çikolata ve gofret yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park etti, itfaiyeye haber verdi.
Sakara itfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında tırın çekici kısmı tamamen yanarken dorse kısmında hasar oluştu.
Yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.
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