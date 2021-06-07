Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman’da, polis tarafından iki otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilidi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu 2 otomobilde arama yaptı.
Bir otomobilde yapılan aramada karton bardak içerisine gizlenmiş 20 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçlarda bulunan 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.
Etiketler: Adıyaman Narkotik Uyuşturucu
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