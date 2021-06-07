Kaza, Yeşilhisar ilçesi Kıbrıs Caddesi’nde meydana geldi. Yusuf G. yönetimindeki tır, tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan Kübra S. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. tırın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.