Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir iş yerinde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA ]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şakirpaşa Caddesi üzerinde bulunan oto tamirci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.
Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen bir kişi de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
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