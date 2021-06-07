Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da kaybolan kişi dron destekli arama sonucu bulundu
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası Remzi Özavcı, dron destekli 24 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.
İlçeye bağlı Aydınlık köyünde yaşayan Özavcı, dün öğlen saatlerinde köyün çevresinde gezintiye çıktı. Köyden uzaklaşan Özavcı, bir süre sonra sara nöbeti geçirdi.
Özavcı'nın eve dönmemesi üzerine çevrede arama yapan ailesi ve köylüler, sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım'ın koordinesinde bölgede jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşları görevlilerince drone destekli arama çalışması yürütüldü.
Yaklaşık 24 saat süren arazi aramasının ardından Özavcı, köyün kuzey bölgesindeki dağlık alanda baygın şekilde bulundu.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ilçe hastanesine kaldırılan Özavcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: AFAD Diyarbakır Jandarma Genel Komutanlığı
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