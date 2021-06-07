Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da saman yüklü kamyon alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde, saman yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Serik ilçesi Dorumlar Mahallesi'nde kamyonuna saman balyalarını yükleyen Erşan T., kamyonuyla Haspınar Mahallesi istikametine hareket etti.
Kısa bir süre sonra kasadaki samanların yandığını gören sürücü, seyir halindeyken kamyonun damperini kullanarak samanları yola döktü.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz aracı ve 1 iş makinasının müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangın sonucu kamyonun kasasında hasar meydana geldi.
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