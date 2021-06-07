Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde metal işleme fabrikasında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki metal işleme fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Pelitli Mahallesi Defne Sokak'taki metal işleme fabrikasının hava tankı üretim hattı havalandırma bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların haber vermesi üzerine müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak robotlarının zarar gördüğü fabrikada üretime bir süre ara verildiği belirtildi.
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