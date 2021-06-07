Kaza, Safranbolu – Karabük karayolu Bulak kavşağında meydana geldi. Safranbolu’dan Karabük’e seyir halinde olan Emrah G. idaresindeki otomobil önünde seyreden ve aniden sola dönüş yapan Ahmet M. idaresindeki marka hafif ticari araca ardından hafif ticari çarptı.

Kazada otomobil içinde bulunan sürücü ile birlikte otomobilde bulunan eşi ve çocukları yaralandı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir doktor yerde yatan sürücü ile çocuklarına ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, trafik ekipleri tahkikat başlattı.



