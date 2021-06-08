Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Finike ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Boldağ Mahallesi Tikenlik mevkisindeki tarihi Likya yolu üzerinde erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine, bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları aramada, yaklaşık 800 metre derinliğindeki dere yatağında bir erkek cesedi buldu.
Tuna D.'ye ait olduğu belirlenen ceset, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla oldukça dik olan alandan yürüyüş yoluna çıkartıldı.
Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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