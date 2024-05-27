Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

5 şüpheli tutuklandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 452 gram esrar, 367 sentetik ecza, 192 uyuşturucu hap, 8 gram uyuşturucu madde, 70 gram sentetik uyuşturucu, 14 kök kenevir ve 13 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 bıçak, bir muşta, 11 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 350 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 33 zanlı gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltındaki diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.