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Güncel
AA 27.05.2024 15:17

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi morfoloji binasının temeli atıldı

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi morfoloji binasının temeli SİÜ Kezer Yerleşkesi'ndeki törenle atıldı. Törene Vali Kemal Kızılkaya da katıldı.

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi morfoloji binasının temeli atıldı
[Fotograf: AA]

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi morfoloji binasının temeli törenle atıldı. Vali Kemal Kızılkaya, SİÜ Kezer Yerleşkesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, geleceğin sağlık ordusunu yetiştirecek olan bu güzide eğitim kurumunun temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bir üniversite için tıp fakültesinin, bir şehir için de üniversitenin çok kıymetli olduğunu anlatan Kızılkaya, "İlimizde vatandaşlarımız özellikle tıp fakültesinin temel atma törenini, uzun zamandır heyecanla bekliyorlardı. Tıp fakültemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kuruldu fakat öğrencileri halen burada kentle kavuşamamıştı. Bunun için de tıp fakültesinin temelinin atılması önemliydi ve bugün bunu birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi.

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi morfoloji binasının temeli atıldı

Proje modern eğitim olanaklarına sahip olacak

Tıp eğitiminin insanlık tarihi için en kutsal eğitimlerden biri olduğuna dikkati çeken Kızılkaya, bu eğitimi alacak öğrenciler için morfoloji binasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Projenin modern eğitim olanaklarına sahip olacağını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla büyük bir özveriyle çalışan sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi, toplumsal refahın en önemli yapı taşlarından biridir. Bu nedenle bugün temelini attığımız bu fakülte sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerine yeni bir soluk getirecek olan bir bilim yuvasıdır."

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de bu projenin tıp fakültesinin ana unsurlarından biri olacağını söyledi.

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Van'da eğitim gördüğünü anımsatan Gül, "Bu bina yapıldıktan sonra öğrencilerimiz burada eğitim görecek" dedi. Yüklenici firma yetkilisini kürsüye davet eden Gül, binanın 2025 yılında tamamlanması için söz aldı.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da projenin 12 bin 700 metrekare kapalı alandan oluşacağını vurguladı. Tıp fakültesinin 2018 yılında kurulduğunu söyleyen Şındak, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada morfoloji binasının da temelini atmak suretiyle en kısa zamanda 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimizi ilimizde misafir etme ve eğitimlerini verme şansına hep beraber kavuşmuş olacağız."

İl Müftüsü Şakir Pinal'ın okuduğu duanın ardından binanın temeli atıldı.

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