Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 22 Mayıs'ta CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahis ihbarları üzerine gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan yasa dışı bahis zanlılarından 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polisin, CİMER üzerinden gelen 4 yasa dışı bahis ihbarı üzerine başlattığı çalışmalarda kimliği tespit edilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alınmış, adreslerde 12 cep telefonu, 8 SIM kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, bilgisayar kasası ve hafıza kartı ele geçirilmişti.