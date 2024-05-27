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Güncel
İHA 27.05.2024 15:05

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki faaliyetleri sonucunda şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İncirliova, Kuyucak ve Söke İlçe jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen çalışmalarda İncirliova ve Söke ilçesinde M.Y. ve C.E. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

9 kişinin uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı

M.Y., C.E., A.T., G.K., A.U. ile F.G. isimli şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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Aydın Uyuşturucu
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