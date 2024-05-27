Bayburt'ta 14 kişi yakalandı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Bayburt merkezli İstanbul, Kocaeli ve Erzurum'da operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, parada sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından haklarında arama kararı bulunan 14 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerden haklarında toplamda 29 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 9 kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.