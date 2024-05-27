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Güncel
AA 27.05.2024 12:32

Eskişehir'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle eğitim verildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İl Müftülüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde 2 bin 391 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle eğitim verildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İl Müftülüğü arasında "Toplumun Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalığının Artırılması" protokolü yapıldı.

Protokol kapsamında 27 Şubat-15 Mayıs tarihlerinde kentte bulunan yetişkin kuran kurslarında eğitim alan anne ve anne adaylarına yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde eğitimler verildi.

Eskişehir'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle eğitim verildi

Eğitimler 37 oturumda verildi

Ekiplerce 37 oturum düzenlenerek, "Narkorehber Eğitim Faaliyetleri" kapsamında 2 bin 391 kişiye uyuşturucu madde konuları ile ilgili farkındalık eğitimi verildi.

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Eskişehir Narkotik Uyuşturucu
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